Адаптация американского курса: МОН рассказал, кто будет преподавать уроки счастья в школах и садах

В украинских школах введут уроки счастья, которые будут адаптированы по американскому курсу по социально-эмоциональному обучению Well-Being. В частности, дисциплину переведут на украинский язык, чтобы ее могли преподавать школьные психологи, социальные педагоги и классные руководители.

Видео дня

Благодаря урокам счастья, школьники и дошкольники смогут научиться заботиться о собственном ментальном здоровье. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки по вопросам раннего дошкольного образования Евгения Смирнова, сообщает Нromadske.

"Надеемся, что эта программа станет мощным пазлом концепции социально-эмоционального и нравственного обучения, которая интегрирована в подход "Новой Украинской Школы" и позволит научить украинцев с детства беспокоиться о собственном ментальном здоровье и благополучии людей вокруг. В США этот курс преподают в двоих форматах: как отдельный школьный предмет или как интегративную составляющую в рамках разных дисциплин", — сообщила Смирнова.

Кроме того, благодаря урокам счастья, дошкольники и школьники будут больше знать о физических, психических, социальных, академических и эмоциональных навыках. В то же время, детям будут предлагать разные упражнения, благодаря которым они смогут понять, что им помогает чувствовать себя уверенно.

Американские педагоги в опросе отметили положительное поведение учеников после введенных уроков. Кроме того, около 65% учителей указали, что опыт использования курса улучшает их состояние.

Министерство образования и науки отметило, что материалы курса будут интегрированы через другие предметы. В частности, они будут введены для школьников 1-7 классов, а также для дошкольников. Для педагогов подготовят рекомендации, как излагать предмет. В то же время у детей будут специальные тетради для каждого уровня образования.

МОН поделилось, что вместо домашних заданий у школьников будут рефлексивные практики, которые помогут отслеживать изменения. С сентября учителя смогут получить доступ к открытому курсу.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что будут учить на уроках счастья и почему мнения украинцев разделились.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!