В школах Украины появятся "уроки счастья": что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В школах Украины появятся 'уроки счастья': что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

В украинских школах в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" с сентября 2024 введут "уроки счастья". Дисциплина будет учить детей строить отношения с людьми, развивать творчество, достоинство ментальное здоровье и тому подобное.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на официальной странице в Telegram. Она заметила, что подобные навыки не менее важны, чем знание математики или биологии. Кроме того, такие умения актуальны для украинских детей.

В школах Украины появятся ''уроки счастья'': что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

"Почему именно счастье? Потому что курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь. Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знания математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье – поэтому отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей", – написала Зеленская.

Однако мнения украинцев разделились относительно введения нового предмета. В частности, украинская писательница Тамара Ореха Зерня написала в Facebook, "какое счастье", что ее старшей дочери остался год обучения в школе.

"Елена Зеленская внедряет в украинских школах курс "Уроки счастья" Оценки будут? Боже, какое счастье, что малой остался только одиннадцатый класс. Но малыш, блин, перешел в третий. Хорошо, что к малышу как к третьему и самому младшему ребенку я поумнела и сильно урезала требования. Мне главное, чтобы здоровенький. Как-то продержимся П.С. А кто критикует – тот реализует ипсо против счастья наших детей, да?", – написала автор.

Пользователи соцсети подключились к обсуждению и начали шутить о создании министерства счастья и магии.

"О, будет чем заняться, конспекты строчить, у нас как всегда".

"О, министерство счастья скоро будет".

В школах Украины появятся ''уроки счастья'': что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

"Я все еще жду министерство магии, в очередь, пожалуйста!".

"Ко всем урокам и отключению света добавляется еще один предмет. Кому-то скучно".

В школах Украины появятся ''уроки счастья'': что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

"Хоть бы не додумались минсчастья создать, как Валька-стакан на рашке предлагала".

В школах Украины появятся ''уроки счастья'': что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

"А преподавать этот предмет будут учителя с зарплатой в 10 тысяч?".

В школах Украины появятся ''уроки счастья'': что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

"О это так счастье привалило".

В школах Украины появятся ''уроки счастья'': что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

"Как учительница с более чем 30-летним стажем считаю, что уроки счастья – это полная глупость. Представляю себе практические работы по этому предмету".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Украины появится новый предмет, который с 2025 года будут изучать учащиеся 8-9 классов.

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