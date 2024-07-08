В школах Украины появятся ''уроки счастья'': что на них будут изучать и почему мнения украинцев разделились

В украинских школах в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" с сентября 2024 введут "уроки счастья". Дисциплина будет учить детей строить отношения с людьми, развивать творчество, достоинство ментальное здоровье и тому подобное.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на официальной странице в Telegram. Она заметила, что подобные навыки не менее важны, чем знание математики или биологии. Кроме того, такие умения актуальны для украинских детей.

"Почему именно счастье? Потому что курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь. Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знания математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье – поэтому отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей", – написала Зеленская.

Однако мнения украинцев разделились относительно введения нового предмета. В частности, украинская писательница Тамара Ореха Зерня написала в Facebook, "какое счастье", что ее старшей дочери остался год обучения в школе.

"Елена Зеленская внедряет в украинских школах курс "Уроки счастья" Оценки будут? Боже, какое счастье, что малой остался только одиннадцатый класс. Но малыш, блин, перешел в третий. Хорошо, что к малышу как к третьему и самому младшему ребенку я поумнела и сильно урезала требования. Мне главное, чтобы здоровенький. Как-то продержимся П.С. А кто критикует – тот реализует ипсо против счастья наших детей, да?", – написала автор.

Пользователи соцсети подключились к обсуждению и начали шутить о создании министерства счастья и магии.

"О, будет чем заняться, конспекты строчить, у нас как всегда".

"О, министерство счастья скоро будет".

"Я все еще жду министерство магии, в очередь, пожалуйста!".

"Ко всем урокам и отключению света добавляется еще один предмет. Кому-то скучно".

"Хоть бы не додумались минсчастья создать, как Валька-стакан на рашке предлагала".

"А преподавать этот предмет будут учителя с зарплатой в 10 тысяч?".

"О это так счастье привалило".

"Как учительница с более чем 30-летним стажем считаю, что уроки счастья – это полная глупость. Представляю себе практические работы по этому предмету".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Украины появится новый предмет, который с 2025 года будут изучать учащиеся 8-9 классов.

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