Администрация Трампа отменила национальный экзамен для старшеклассников, который проводили в США с 1970-х годов: почему это серьезный удар по образованию

Администрация Дональда Трампа отменила национальный экзамен NAEP Long-Term Trend, который проводился с 1970-х годов и измерял уровень знаний по математике и чтению среди учеников. Педагоги и эксперты выразили серьезное беспокойство из-за такого решения, ведь экзамен был одним из ключевых показателей готовности выпускников школ к дальнейшему образованию и работе.

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Благодаря результатам экзамена удавалось мониторить успеваемость школьников в возрасте 9,13 и 17 лет. Это долгосрочное тестирование подразумевает использование узких и неизменных вопросов, которые сосредоточены на базовых навыках детей. Таким образом, удавалось сравнивать достижения учеников в течение десятилетий, информирует Вчися.Медіа..

Экзамен должны были сдавать 17-летние ученики с 17 марта по 23 мая, однако 19 февраля Министерство образования сообщило о его отмене. Несмотря на это, продолжающееся тестирование 9-летних школьников будет завершено.

Эксперты отмечают, что благодаря данным NAEP можно было оценивать качество обучения в динамике. По их словам, без экзамена образовательная политика может стать менее прозрачной, ведь теряется основной инструмент для анализа изменений на уровне знаний.

Профессор Стэнфордского университета Шон Рирдон рассказал, что тестирование является показателем того, насколько хорошо готовят учеников к работе в современной экономике.

"Этот тест является единственным долгосрочным показателем успеваемости учащихся в период их подготовки к выходу из школы на рынок труда или в колледж. В этом смысле он является итоговым показателем того, насколько хорошо мы готовим школьников к работе в современной экономике", – сказал Рирдон.

Как известно, NAEP отменили в связи с масштабными сокращениями бюджета Министерства образования США, однако это решение было принято без согласования с Национальным советом оценивания, который обычно занимается такими вопросами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как может измениться образование в США во время президентства Трампа.

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