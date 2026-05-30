'Агентство' или 'агенція'? Как правильно на украинском языке

Вы точно слышали эти два слова, которые называют определенный тип учреждения, организации – агентство и агенція. Но являются ли они синонимами в украинском языке?

OBOZ.UA изучил словари и справочники и готов все объяснить. Если коротко, то да – оба этих существительных являются полными синонимами. Еще и имеют абсолютно одинаковую этимологию. Нюанс заключается в том, из каких диалектов украинского языка они пришли.

Исходным для обоих является существительное "агент", которое образовалось от латинского agens (agentis) – тот, что действует. Соответственно, "агентство" или "агенція" – это организация, в которой работают агенты.

Большой толковый словарь объясняет слово "агентство" так: местное отделение какого-либо центрального учреждения или предприятия, а также название некоторых информационных или посреднических учреждений. Агентство может быть информационным, рекламным, консалтинговым, рекрутинговым и так далее – по роду своей деятельности.

А вот существительное "агенція" тот же словарь маркирует как редко употребляемое и характерное для западных говоров. Эта форма установилась там под влиянием польского языка, где это слово имеет форму agencja.

Итак, более нормативным все же считаем слово "агентство", хотя употреблять можем оба.

