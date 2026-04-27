'Індуси' или 'індійці'? Как правильно назвать жителей Индии: ответ может вас удивить

Похожие по написанию и звучанию слова называют паронимами, и говорящие нередко могут делать ошибки в их употреблении, считая такие слова взаимозаменяемыми. В украинском языке существует целое трио паронимов, в которых может возникать путаница: індуси, індійці, а вместе с ними еще и індіанці

OBOZ.UA решил разобраться с нюансами толкования и употребления всех этих слов. Выяснилось, что словари и справочники несколько отстают от современности в объяснении одного из них. В частности, ошибка содержится в Словаре-справочнике по украинскому литературному словоупотреблению, на который мы опирались.

Індієць

Это прежде всего гражданин или уроженец Индии. Само слово является нейтральным географическим и национальным определением, которое не зависит от религии или культуры. Индийцами могут быть люди разных вероисповеданий: индуисты, мусульмане, христиане, сикхи и тому подобное. То есть это слово отвечает на вопрос "откуда человек?".

Індус

А вот здесь уже речь идет не о стране, а о религии. Так называют последователей индуизма – одной из древнейших религий мира. Большинство индусов живет в Индии, но не все индийцы являются индусами, и наоборот – индусы могут жить и в других странах. То есть это слово отвечает на вопрос "во что человек верит?". Полным синонимом слова является существительное "індуїст".

Індіанець

Это название появилось из-за ошибки Христофора Колумба. Приплыв в Америку и еще не осознав, что он открыл совершенно новый континент, путешественник был уверен, что попал в Индию, ведь именно туда он и направлялся. Потому он и назвал людей, которых встретил, "індіанцями". В современном понимании этот термин является устаревшим и неправильным. Он ложно описывает идентичность коренных жителей Америки, слишком их обобщает, еще и возник на основе ошибочного суждения. Вдобавок во многих языках и странах это слово связано с колониальным прошлым и стереотипами. Поэтому сегодня предпочитают формулировки вроде "корінні народм Америки", "корінні американці" или названия конкретных народов (например, навахо, черокі, мая, інки, ацтеки и т.д.)

