'Перекладний' и 'перекладацький': есть ли разница, как говорить

Слова-паронимы – лексическая ловушка, в которую может попасть даже опытный говорящий. Часто они принадлежат к одной части речи, могут быть однокоренными и при этом означать совершенно разные вещи. Пример паронимов в украинском языке – это прилагательные "перекладний" и "перекладацький".

Что они означают и чем отличаются, рассказал Telegram-канал "Correctarium – Українська мова". Конечно, оба прилагательных происходят от существительного "переклад" ("перевод"). Но в значении и употреблении имеют свои нюансы.

Перекладний – это тот, что касается перевода как текста, слова, устного высказывания, литературного произведения и т.д., переведенных с одного языка на другой. Прилагательное напрямую происходит от существительного "переклад". Употребляем это слово в сочетаниях вроде перекладна література, перекладний роман, перекладний словник.

У фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського широко представлена і перекладна література, і рідкісні першотвори, що зберігаються у відділі рукописів.

А вот перекладацький – это относящийся к профессии, деятельности, навыкам или инструментам переводчика. Собственно, существительное "перекладач" здесь и является производным. Перекладацькими могут быть резюме, работа, стол, деятельность и т.д.

Перекладацька майстерність – ключ до іншої культури, мови та писемного слова, але часто ця робота залишається непоміченою або недооціненою.

