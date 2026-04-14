'Важкий' и 'тяжкий': в чем разница между словами

Даже те люди, которые говорят на украинском языке с самого детства, привыкли воспринимать прилагательные "важкий " и "тяжкий" как абсолютные синонимы. Они запросто заменяют в речи друг друга и означают что-то, что имеет большой вес, а также что-то непростое в достижении, сложное в исполнении, значительное по степени проявления, и еще что-то, что несет с собой трудности и невзгоды.

Видео дня

Но зачем тогда в языке существуют аж два слова для обозначения одного и того же? Возможно, эти прилагательные имеют различия в значении или употреблении? OBOZ.UA изучил справочную литературу, чтобы лучше разобраться.

Справочник "Литературное словоупотребление" подтверждает: в большинстве случаев значения слов "важкий" и "тяжкий" совпадают. И "важкими", и "тяжкими" могут быть предметы (відро, голова, рука, сумка, ноша), оба слова применяются также и к явлениям, абстрактным понятиям и т.д. (боротьба, атмосфера, сон, характер, провина, зітхання, поранення, часи).

Но сфера применения прилагательного "тяжкий" все же несколько шире. Только это слово употребляется, когда говорим:

о языке или стиле рассказа –

– важка (для прочитання) книжка, важке (для сприйняття) мовлення, что-то большое по размерам и силе действия – важка артилерія, важкий електровоз, важкі вагові категорії.

Стоит обратить внимание и на употребление этих корней в сложных словах. В некоторых случаях они употребляются параллельно:

важкопоранений и тяжкопоранений,

важкохворий и тяжкохворий,

важкодум и тяжкодум,

важкотілий и тяжкотілий.

Но только с тяжко- употребляются такие слова:

важкоатлет,

важкоатлетичний,

важковаговик,

важковантажний,

важковимовний,

важковиховуваний,

важководний,

важкорозчинний.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.