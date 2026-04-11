Курити или палити? Как сказать правильно на украинском: ответ вас удивит

В украинском языке для описания вредной привычки употребления никотина, которая заключается во вдыхании дыма тлеющего табака или других веществ, чаще всего используют два слова: "курити" и "палити". Кто-то считает, что правильным является именно "палити", потому что "курити" – это языковая калька.

Однако на самом деле это не так. Как оказалось, заимствованным является именно слово "палити" – оно пришло к нам из польского. Кроме этого, оно используется не только в значении курить сигарету или трубку. Поэтому более правильно будет говорить именно "курити", рассказывает в своем блоге филолог Алина Острожская.

"Слово "палити" имеет еще несколько значений: разводить огонь, костер, вызывать пожар или уничтожать что-то огнем, поэтому желательно избегать лишнего параллелизма", – говорит она и добавляет, что "палієм" называют человека, который что-то сжигает, тогда как того, кто курит табак – "курцем".

Также эксперт напомнила, что именно от слова "курити" в украинском языке существует много производных слов: курець, курці, накурено, перекур.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском назвать популярное пирожное: макарон или макарун.

