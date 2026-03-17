Макарон или макарун? Как правильно назвать популярное пирожное

Уже не первый год в Украине одними из самых популярных пирожных к кофе являются разноцветные изделия из миндальной муки. Они обычно делаются в форме двух половинок печенья, между которыми кладут крем или варенье.

Однако дискуссии о том, как их правильно называть – макарон или макарун, – продолжаются до сих пор. Поэтому OBOZ.UA решил разобраться, какое же название стоит использовать и какая между ними разница.

Дело в том, что существуют оба названия, но это разные десерты. Макарон (фр. macaron) – это то самое французское пирожное из яичных белков, сахарной пудры и сиропа, молотого миндаля и пищевых красителей. В то время как макарун (амер. macaroon) – это американское кокосовое печенье. В своем составе оно имеет похожие ингредиенты, такие как кокосовая стружка, миндаль, яичный белок и сахар, однако способ приготовления и, что главное, внешний вид – совсем другие.

Правильно приготовленный макарон имеет тонкую хрустящую корочку и легкую мягкость внутри. А макарун обычно произвольной объемной формы с золотистой корочкой, а внутри он более плотный и влажный.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском – изюм или изюм? Ответ вас удивит.

