Как правильно на украинском – родзинки или ізюм? Ответ вас удивит

Из-за многолетнего русификации в бытовом языке украинцев присутствует немало слов из русского языка. Однако не все слова, которые мы привыкли считать русскими, являются калькой. Одним из таких является "ізюм".

Большинство украинцев считает, что, когда речь идет о сушеном винограде, на украинском правильно говорить "родзинки". Однако, как пояснила редактор Елена Филоненко на своей странице в Instagram, оба эти слова можно использовать, ведь они есть в Словаре украинского языка.

"Ізюм и родзинки – это заимствованные слова. Ізюм – из тюркских языков, вероятнее всего, из турецкого, где üzüm – "виноград", а родзинки – через польское посредничество (rodzynki) заимствовано из немецкого языка (Rosíne)", – пишет она и добавляет, что немецкое происходит от французского raisin "виноград", которое сводится к латинскому racēmus и означает "виноградная гроздь, виноградная ветвь, лоза".

Сайт slovnyk.ua подтверждает наличие обоих этих слов в украинском языке.

То есть оба слова попали в украинский язык давно и их значение – синонимично. Поэтому использовать можно оба варианта: и родзинки, и ізюм. Но редактор рекомендует все же отдавать предпочтение слову "родзинки".

