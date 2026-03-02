Видео дня
Эту ошибку делают почти все: что не так с фразой на украинском "жодних проблем"
В украинской литературе слово "жоден" можно встретить во множественном числе: "жодні", "жодних". Однако по мнению литературного редактора Юлии Мороз – это неправильно.
По ее словам, не нужно писать "жодних сумнівів", если речь идет о том, что их вообще нет. Более подробно она объясняет это в своем посте в социальной сети Facebook.
"Логичнее написать"жодного сумніву", – указывает эксперт.
Также редактор говорит о том, что это слово часто используют там, где его уместнее было бы заменить другими. Например, такими как:
- "Без проблем", "авжеж", "звісно" вместо "жодних проблем";
- Не имею "анінайменшого уявлення" вместо "жодного уявлення"";
- "Це мене ніяк не стосується" вместо "я не маю жодного стосунку до цього";
- "Ані дня" вместо "жодного дня";
- "Поза сумнівом" вместо "не маю жодних сумнівів".
Ранее OBOZ.UA писал о четырех украинских словах, в правописании которых чаще всего ошибаются.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!