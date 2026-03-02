Эту ошибку делают почти все: что не так с фразой на украинском 'жодних проблем'

В украинской литературе слово "жоден" можно встретить во множественном числе: "жодні", "жодних". Однако по мнению литературного редактора Юлии Мороз – это неправильно.

По ее словам, не нужно писать "жодних сумнівів", если речь идет о том, что их вообще нет. Более подробно она объясняет это в своем посте в социальной сети Facebook.

"Логичнее написать"жодного сумніву", – указывает эксперт.

Также редактор говорит о том, что это слово часто используют там, где его уместнее было бы заменить другими. Например, такими как:

"Без проблем", "авжеж", "звісно" вместо "жодних проблем";

Не имею "анінайменшого уявлення" вместо "жодного уявлення"";

"Це мене ніяк не стосується" вместо "я не маю жодного стосунку до цього";

"Ані дня" вместо "жодного дня";

"Поза сумнівом" вместо "не маю жодних сумнівів".

