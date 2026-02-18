Четыре украинских слова, в правописании которых чаще всего ошибаются

Украинское правописание не всегда легко запомнить. Есть довольно много слов, в которых украинцы ошибаются при написании.

Видео дня

Филолог и преподаватель украинского языка Мария Словолюб назвала четыре из них, где чаще всего встречает ошибки : "підказка", "зворотний", "природний" и "до побачення". Об этом она рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"Первое слово – это "підсказка", "підсказувати". Запомните, в украинском языке нет такого слова. Есть – підказка", – говорит языковед.

Второе слово – это "зворотнІй": "слово "зворотнИй" в украинском языке – это прилагательное твердой группы, поэтому пишется оно через букву "и", – объясняет филолог.

Третье слово – природнІй. "Это слово является прилагательным твердой группы и пишется через "и" – "природнИй", "природне середовище", "це природнО для мене, не "природнЬО", – приводит примеры использования преподаватель.

И последним словом Мария Словолюб назвала "до побачення". По ее наблюдениям, его часто пишут вместе, но это является ошибкой.

"До побачення" следует писать только отдельно. Не вместе", – напоминает она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, чем заменить слова-паразиты "клас", "в принципі" и "по ідеї".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!