Это слова-паразиты. Чем заменить 'класс', 'в принципе' и 'по идее'

В общении между собой украинцы довольно часто используют слова-паразиты, такие как "клас", "в принципі", "по идеї", "типу того". Но они не присущи украинскому языку, поэтому их лучше заменить.

Тем более, что наш язык имеет свои замечательные соответствия. Какие именно, читайте в материале OBOZ.UA.

Слово "короче" или "коротше " лучше заменить на "менше з тим", "утім", "словом", "у двох словах", "якщо коротко".

Слово "клас" может красиво звучать на украинском в таких вариантах:"нічогенько", "блискуче", "дивовижно", "добре", "чудово".

"По ідеї" стоит заменить на "теоретично" или "загалом".

А "типу того" имеет вот такие соответствия: "на кшталт того", "на зразок того", "подібно до того", или же более разговорные или диалектные: "цейво", "тойво", "отово".

