Трошки или трішки? Как говорить правильно на украинском языке

Украинцы довольно часто в своих бытовых разговорах используют слово "трішки". Многие уверены, что именно это является правильным вариантом.

Однако для официальной речи следует использовать вариант "трошки". Ведь именно он является правильным согласно украинскому правописанию. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA

Как говорит в своем видео в социальной сети Instagram языковед Адам Диденко, именно "трошки" является нормативной формой, которая фиксируется в словарях.

"Слово "трішки" считается разговорным, поэтому рекомендуется употреблять "трошки", "трохи" или "злегка", – добавляет эксперт.

