'Ремінь' или 'пасок' безопасности? Как правильно говорить на украинском

Когда речь идет об автомобиле и мерах безопасности в нем во время езды, многие украинцы считают слова "ремінь" и "пасок" – синонимами. Однако на самом деле эти слова имеют разные значения.

Языковед, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" Ольга Багний объяснила разницу между этими словами и заверила, что использовать надо именно "пасок". Об этом она рассказала в своем видео в социальной сети TikTok.

В ролике филолог зачитывает определения обоих слов из словарей:

Ремінь – это длинная полоска обработанной кожи или длинная полоска кожи или ткани, которая приводит в движение детали различных механизмов.

Пасок – это то, чем подпоясывают одежду или это полоска из кожи или ткани, которой что-либо скрепляют, или привязывают к чему-то.

"А теперь вспомним: мы садимся в авто, и привязываем себя полоской ткани к сиденью. Поэтому, логично говорить именно "пасок безпеки", а не ремінь", – утверждает она.

