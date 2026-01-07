Как сказать на украинском "ребята": правильные варианты легко запомнить
В русском языке есть довольно распространенное слово "ребята", которым называют группу людей, в которую могут входить как парни, так и девушки. В разговоре на украинском можно услышать "рєбята", однако использовать его не стоит, ведь это суржик.
Перевод на украинский зависит от контекста, и вариантов может быть несколько. Чаще всего используют: друзі, панство, молодь, діти, дівчата та хлопці. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA
Дело в том, что слово "ребята" – это множественная форма от русского "ребёнок" (дитина), но в быту оно употребляется расширенно, что в украинском языке не является корректным. Поэтому лучше говорить "хлопці", "дівчата", "молодь".
В сети называют еще такие варианты:
- Шановне панство;
- Товариство;
- Спільното;
- Друзі;
- Народ;
- Дітлахи;
- Малята.
А сайт Словотвір предлагает такие:
- люде;
- друзяки;
- малеча.
