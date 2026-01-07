Как сказать на украинском 'ребята': правильные варианты легко запомнить

В русском языке есть довольно распространенное слово "ребята", которым называют группу людей, в которую могут входить как парни, так и девушки. В разговоре на украинском можно услышать "рєбята", однако использовать его не стоит, ведь это суржик.

Перевод на украинский зависит от контекста, и вариантов может быть несколько. Чаще всего используют: друзі, панство, молодь, діти, дівчата та хлопці. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA

Дело в том, что слово "ребята" – это множественная форма от русского "ребёнок" (дитина), но в быту оно употребляется расширенно, что в украинском языке не является корректным. Поэтому лучше говорить "хлопці", "дівчата", "молодь".

В сети называют еще такие варианты:

Шановне панство;

Товариство;

Спільното;

Друзі;

Народ;

Дітлахи;

Малята.

А сайт Словотвір предлагает такие:

люде;

друзяки;

малеча.

