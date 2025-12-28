Это калька с русского языка: как правильно на украинском назвать 'грецкий орех'

Среди украинцев достаточно распространено использование названия "грецкие орехи", когда речь идет об орехе, имеющем зеленую мягкую внешнюю оболочку и твердую деревянистую слегка ребристую – внутреннюю. Однако это словосочетание является калькой из русского языка.

На украинском же правильно говорить "волоський горіх" – это название тесно связано со словом "волохи" – так говорили о средневековом населении Придунавья и Трансильвании – именно они выполняли роль посредников в торговле между Востоком и Западом, поэтому именно из-за их влиятельного положения славяне стали называть орехи "волоськими", поскольку они поступали из грецких земель. Подробнее о происхождении названий этих орехов читайте в материале OBOZ.UA.

Как пояснил в своем видео на YouTube украинский историк Александр Алферов, настоящей родиной этого ореха является Средняя и Центральная Азия, и именно из Персии греческие купцы завозили его в Европу. Поэтому европейцы дали ему название "грецкий".

"А вот в Украину он попадал по торговому пути через Молдову, Валахию (современная Молдова и Румуния), Трансильванию, и мы называли его "волоським горіхом", – объясняет ученый и добавляет, что сегодня можно встретить оба названия, однако в давние времена более употребительным было именно "волоський горіх".

По словам еще одного историка Вадима Назаренко, название "волоський" преобладает и в большинстве германских языков, тогда как "грецкий" говорят в основном только в русском языке.

