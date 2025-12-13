Что такое 'перехняблений' на украинском и когда употребляют это слово

Украинский язык интересен тем, что имеет немало слов, значение которых знают даже не все украинцы. Потому что чуть ли не каждое слово может иметь свои синонимы и диалектизмы, которые используются не во всех регионах.

Сегодня OBOZ.UA в своем материале расскажет о слове "перехняблений". Оно означает "перекошенный", "искривленный", "наклоненный на бок".

Это слово является частью общенационального литературного языка благодаря классикам украинской литературы, в частности Ивану Нечую-Левицкому и Ивану Франко, которые активно использовали народную лексику в своих произведениях. Оно является достаточно распространенным в украинском языке, но имеет выразительное юго-западное происхождение, характерное для говоров Галичины и Прикарпатья.

Стоит отметить, что это слово является не просто диалектизмом, оно используется и в современной литературе. Например, в детской книге "Дикий робот" автора Питера Брауна, перевод которой с английского языка выполнен Екатериной Рабочей.

"Водяні хатини виглядали дуже брудними і перехнябленими. Там не було роботів чи людей – лише морські істоти", – говорится в истории.

