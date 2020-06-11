Агрегатное состояние веществ: твердое, жидкое, газообразное

Материя состоит из атомов и молекул. Миллионы этих крошечных предметов сочетаются вместе, образуя большие вещи, такие как животные, планеты и машины. Материя включает воду, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, и стул, на котором мы сидим.

Материя обычно существует в одном из трех состояний: твердый, жидкий или газообразный. Стул, на котором вы сидите, является твердым, вода, которую вы пьете, жидкая, а воздух, которым вы дышите – это газ.

Изменение состояния

Атомы и молекулы не меняются, но меняется способ их движения. Например, вода всегда состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Однако вода может принимать состояние жидкости, твердого тела (лед) и газа (пара). Материя изменяет состояние, когда к нему добавляется больше энергии. Энергию часто добавляют в виде тепла или давления.

Жесткая вода называется льдом. Это вода с самой низкой энергией и температурой. Тогда молекулы в воде содержатся плотно вместе и не двигаются легко. Сохранение объема и формы – свойство твердых тел. А больше о свойствах воды читайте в учебнике по химии 7 класс О.В. Григоровича.

Жидкую воду называют просто водой. По мере нагревания льда он будет менять фазы в жидкую воду. Жидкие молекулы более рыхлые и могут легко двигаться. Жидкости сохраняют объем, но легко меняют свою форму.

Газовая вода называется паром. Когда вода закипит, она превратится в пары. Эти молекулы горячее, сильнее и движутся быстрее, чем молекулы воды. Они больше раздвинуты и могут сжиматься. Газы не имеют постоянного объема и собственной формы.

Три состояния воды МійКлас

Другие состояния

На самом деле есть еще два состояния вещества, которые мы не видим часто в повседневной жизни. Один из таких называется плазмой. Плазма возникает при очень высокой температуре, ее можно найти в звездах и молниях. Плазма похожа на газ, но ее молекулы потеряли часть электронов и становятся ионами. Плазма соединяет в себе свойства трех состояний: твердого (металл), жидкого (электролит) и газообразного.

Другое состояние имеет фантазийное название – конденсат Бозе-Эйнштейна. Это состояние может возникнуть при сверхнизкой температуре. Конденсат характеризуется тем, что все атомы движутся согласованно, они формируют одну квантово-механическую волну.

Интересные факты о твердых веществах, жидкостях, газах:

Воздух, которым мы дышим, состоит из различных газов, а это в основном азот и кислород.

Мы можем видеть сквозь твердые вещества, такие как стекло.

Когда в автомобиле сгорает жидкий бензин, он превращается в различные газы, поступающие в воздух из выхлопной трубы.

Огонь – это смесь горячих газов.

Если вам дали писать лабораторную или практическую работу из книги, то вы можете проверить свои знания благодаря ГДЗ по химии за 7 класс О.В. Григоровича.