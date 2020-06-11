Агрегатний стан речовин: твердий, рідкий, газоподібний

Матерія складається з атомів і молекул. Мільйони цих крихітних предметів поєднуються разом, утворюючи більші речі, такі як тварини, планети та машини. Матерія включає воду, яку ми п'ємо, повітря, яким ми дихаємо, і стілець, на якому ми сидимо.

Матерія зазвичай існує в одному з трьох станів: твердий, рідкий або газоподібний. Стілець, на якому ви сидите, є твердим, вода, яку ви п'єте, рідка, а повітря, яким ви дихаєте – це газ.

Зміна стану

Атоми і молекули не змінюються, але змінюється спосіб їх руху. Наприклад, вода завжди складається з двох атомів водню та одного атома кисню. Однак вода може приймати стан рідини, твердого тіла (лід) та газу (пара). Матерія змінює стан, коли до нього додається більше енергії. Енергію часто додають у вигляді тепла чи тиску.

Тверда вода називається льодом. Це вода з найнижчою енергією та температурою. Тоді молекули у воді утримуються щільно разом і не рухаються легко. Збереження об'єму і форми – властивість твердих тіл. А більше про властивості води читайте в підручнику з хімії за 7 клас О.В. Григоровича.

Рідку воду називають просто водою. У міру нагрівання льоду він змінюватиме фази на рідку воду. Рідкі молекули більш пухкі і можуть легко рухатися. Рідини зберігають об'єм, але легко міняють свою форму.

Газова вода називається парою. Коли вода закипить, вона перетвориться на пари. Ці молекули гарячіші, сильніші та рухаються швидше, ніж молекули рідини. Вони більше розсунуті і можуть стискатися. Гази не мають постійного об'єму і власної форми.

Три стани води МійКлас

Інші стани

Насправді є ще два стани речовини, які ми не бачимо часто в повсякденному житті. Один з таких називається плазмою. Плазма виникає при дуже високій температурі, її можна знайти в зірках і блискавках. Плазма схожа на газ, але її молекули втратили частину електронів і стають іонами. Плазма з’єднує в собі властивості трьох станів: твердого (метал), рідкого (електроліт) і газоподібного.

Інший стан має фантазійну назву – конденсат Бозе-Ейнштейна. Цей стан може виникнути при наднизькій температурі. Конденсат характеризується тим, що всі атоми рухаються узгоджено, вони формують одну квантово-механічну хвилю.

Цікаві факти про тверді речовини, рідини, гази:

Повітря, яким ми дихаємо, складається з різних газів, але це переважно азот і кисень.

Ми можемо бачити крізь тверді речовини, такі як скло.

Коли в автомобілі згорає рідкий бензин, він перетворюється на різні гази, які надходять у повітря з вихлопної труби.

Вогонь – це суміш гарячих газів.

Якщо вам дали писати лабораторну або практичну роботу з книжки, то ви можете перевірити свої знання завдяки ГДЗ з хімії за 7 клас О.В. Григоровича.