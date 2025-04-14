Альона или Олена – как правильно на украинском?

Анна Боклажук
Моя Школа
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Альона или Олена – как правильно на украинском?

Имена Олена и Альона достаточно распространены в Украине. Однако споры о том, как правильно произносить на украинском, продолжаются до сих пор.

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По мнению филолога Олеси Сулимы, Альона и Олена это два разных имени, а языковед Александр Авраменко считает, что это два фонетических варианта того же имени. Сегодня OBOZ.UA попытался разобраться, как же правильно это имя звучит именно на украинском языке.

Альона или Олена – как правильно на украинском?

Имя Олена происходит от греческого слова "Ἑλένη" и означает "светоч", "факел". В украинский язык оно попало через староцерковнославянское посредничество и трансформировалось – буква "Ἑ" в начале заменена на "О", потому что это более типично для нашего произношения и артикуляции.

В то же время точных сведений о происхождении имени Альона нет. По словам одних исследователей, оно происходит из осетинского названия воинственных племен аланов, а по мнению других – имя Альона это следствие простонародного произношения, когда украинские имена пытались переделать на русский манер. Но большинство сходятся во мнении, что называть имя Альона украинским народным – неправильно, потому что украинских признаков в нем нет.

Если же говорить о более ласкательной форме обращения, то следует использовать следующие варианты: Оленка; Оленочка, Оленонька, Оленця, Лена, Ленуся, Ленонька. Филологи обращают внимание, что в варианте "Лена", именно буква "е", а не "є".

Ранее OBOZ.UA писал, как правильно на украинском просить прощения.

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