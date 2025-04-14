Альона или Олена – как правильно на украинском?

Имена Олена и Альона достаточно распространены в Украине. Однако споры о том, как правильно произносить на украинском, продолжаются до сих пор.

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По мнению филолога Олеси Сулимы, Альона и Олена это два разных имени, а языковед Александр Авраменко считает, что это два фонетических варианта того же имени. Сегодня OBOZ.UA попытался разобраться, как же правильно это имя звучит именно на украинском языке.

Имя Олена происходит от греческого слова "Ἑλένη" и означает "светоч", "факел". В украинский язык оно попало через староцерковнославянское посредничество и трансформировалось – буква "Ἑ" в начале заменена на "О", потому что это более типично для нашего произношения и артикуляции.

В то же время точных сведений о происхождении имени Альона нет. По словам одних исследователей, оно происходит из осетинского названия воинственных племен аланов, а по мнению других – имя Альона это следствие простонародного произношения, когда украинские имена пытались переделать на русский манер. Но большинство сходятся во мнении, что называть имя Альона украинским народным – неправильно, потому что украинских признаков в нем нет.

Если же говорить о более ласкательной форме обращения, то следует использовать следующие варианты: Оленка; Оленочка, Оленонька, Оленця, Лена, Ленуся, Ленонька. Филологи обращают внимание, что в варианте "Лена", именно буква "е", а не "є".

Ранее OBOZ.UA писал, как правильно на украинском просить прощения.

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