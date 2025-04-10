Никогда не говорите 'извиняюсь': как правильно по-украински попросить прощения

Никогда не говорите слово "извиняюсь" – "вибачаюсь": на украинском языке это ошибка. По словам филолога Александра Пономарива, нужно говорить "извините меня", "извините нас" – "вибачте мені", "вибачте нам".

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"Чужой язык можно выучить за несколько лет, свой надо учить всю жизнь", – сказал когда-то французский философ Франсуа Вольтер, и с этим изречением трудно не согласиться. В украинском языке есть немало ситуаций, когда каждый может допустить ошибку. Сегодня OBOZ.UA подготовил объяснение, как правильно на украинском просить прощения.

Если вам нужно попросить у кого-то прощения, то следует использовать словосочетание "простите меня", "извините меня" – "вибачте мені", "пробачте мені", "даруйте мені" или "я перепрошую". Также можно сказать "прошу прощения" или "прошу меня извинить" –"прошу вибачення" або "прошу пробачення". Но точно не надо говорить "я извиняюсь", ведь постфикс "сь" означает "себя". То есть таким образом вы говорите "я извиняю себя" – "я вибачаю себе".

"Сравните: мыть себя – мыться, одевать себя – одеваться, прощать себя – прощаться" (мити себе – митись, одягати себе – одягатись, вибачати себе – вибачатися". – Ред.) объясняет исследователь и популяризатор украинского языка Александр Авраменко.

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