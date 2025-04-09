Родители назвали проблемы школьного образования в Украине: какие трудности возникают у детей чаще всего

Министерство образования и науки Украины в рамках политики "Образование для жизни" провело опрос родителей о реформе "Новая украинская школа". Респондентов спрашивали, что они знают о НУШ и какие видят проблемы в школьном образовании.

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МОН опросил более 5000 родителей. В результатах, которые опубликовало на своей странице в Facebook "Учись.Медиа", представлены 6 трудностей, которые возникают у детей чаще всего, и мнения родителей, как эти проблемы решать.

Перегрузка учеников учебными материалами.

Проблемы дистанционного и онлайн-обучения.

Устаревшие программы и оторванность от жизни.

Недостаточное финансирование, ресурсы и мотивация учителей.

Утрата мотивации учеников, отсутствие индивидуального подхода.

Устаревшие способы преподавания и авторитаризм.

Чтобы решить проблемы, которые сейчас существуют, и улучшить систему образования родители предлагают:

Разгрузка учебных программ и расписания путём сокращения количества предметов, извлечения повторных и второстепенных тем, уменьшения объема домашних задач. По мнению большинства родителей, следует оставить только важнейшие дисциплины и уделять больше внимания практическим занятиям.

Для обновления содержания и методов обучения родители советуют внедрять больше интерактивных занятий, где дети будут вовлечены в разработку проектов, выполнять эксперименты и участвовать в групповой работе – то есть привлекать учеников к активному обучению и уменьшать пассивное слушание предметов.

С целью повышения квалификации и мотивации учителей родители предлагают проводы для них тренинги, обучать более современным подходам и, конечно же, повысить заработную плату, потому что именно это поднимет престижность профессии и стимулирует учителей к более качественному преподаванию.

Ранее OBOZ.UA писал о реформе старшей школы: как будет проходить обучение в 10-12 классах и что изменится для учеников в Украине.

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