Американский учитель появился на видеоуроке в Zoom голым

В одной из средних школ в американском штате Алабама произошел скандал из-за урока в Zoom. Когда занятие началось, учитель появился на видео голым.

Пока неизвестно, это произошло случайно или преподаватель появился перед учениками без одежды намеренно. Родители очень возмущены его поведением и требуют наказать, – сообщает местное издание WSFA 12 News.

"Голый" скандал разразился в Goodwyn Middle School – одной из государственных средних школ города Монтгомери. Школа перешла на дистанционное обучение до вторника, 19 октября, из-за роста количества новых случаев COVID-19. Так что уроки проходят онлайн в Zoom.

Видео дня

Родители сами позвонили журналистам и рассказали об инциденте. По их словам, учитель появился на видео-уроке обнаженным.

У Мишель Райт в этой школе учится 13-летняя дочь. На этом видео-уроке были друзья девочки.

"Мне просто противна вся эта ситуация, – сказала Мишель Райт. – Они не должны подвергаться таким вещам. Я не знаю, что школьная система планирует делать с этим, но я не думаю, что он [учитель – Ред.] вообще должен вернуться в какую-либо школу".

"Я очень зла из-за этого, и что-то должно быть сделано", – отметила мама девочки.

В школе журналистам ответили, что знают о "предполагаемом ненадлежащем инциденте" и расследование уже начали.

"Мы предпримем надлежащие меры после завершения расследования", – заверили в Goodwyn Middle School.

"Вы являетесь образцом для подражания, учителем, поэтому вы не должны попадать в определенные ситуации", – отметила мама школьницы.

"Я имею в виду, зачем вам приходить в свою комнату или в любую часть дома с ноутбуком или чем-то еще, зная, что у вас есть группа детей на Zoom. Как вы могли совершить такую ​​ошибку? Если вы совершаете такую ​​ошибку, вам не нужна такая работа", – уверена она.

На вопрос, ведет ли сейчас занятия этот учитель, представитель школы сказал, что они не могут комментировать это.

Пока неясно, намеренно или случайно учитель появился на видеоуроке голым. Но Мишель Райт уверена – так ошибиться невозможно.

Пол, возраст, имя учителя, какой предмет он преподает или какие-либо другие подробности произошедшего журналисты WSFA 12 News в статье не указали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Египте 59-летний учитель математики на уроке показал на "умной" доске клип с участием исполнительницы танца живота. Видео, как он вместе с детьми смотрит ролик, стало вирусным. Учитель заявил, что плохо разбирается в компютерной технике, и просил учеников остановить видео – они не послушали. Учитель уверен, что его подставили.