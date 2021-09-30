В Лас-Вегасе учитель заставил ученика ходить по-медвежьи на раскаленном асфальте. Фото

В средней школе округа Кларк в Лас-Вегасе учитель физкультуры заставил 11-летнего ученика делать во дворе школы упражнение "медвежья походка". Школьнику пришлось выполнять его на раскаленном асфальте.

Об этом изданию 8NewsNow рассказал отец ученика. По словам мужчины, у сына на ладонях ожоги второй степени.

Инцидент произошел в средней школе Гарсайда. Отец, не пожелавший назвать свое имя, поделился фото ожогов на ладонях сына. По словам мужчины, ребенок получил их после того, как учитель физкультуры заставил его выполнить упражнение "медвежья походка" на раскаленном асфальте во дворе школы.

"Медвежья походка" – это упражнение на подвижность с собственным весом, выполнение которого требует передвигаться, опираясь на руки и ноги. Отец утверждает, что у мальчика на ладонях ожоги второй степени. В сентябре температура в Лас-Вегасе днем достигает +33 градусов.

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Мужчина сказал, что связался со СМИ, чтобы инцидент привлек внимание и больше не повторился. По его словам, Служба защиты детей проводит расследование, а учитель, пока оно идет, не должен покидать свое место жительства.

Директор школы Марбелья Альфонсо на запрос издания прислала письмо, в котором заявила, что не может ничего прокомментировать. Но заверила, что все политики и процедуры соблюдаются.

"Вы можете увидеть новости о расследовании в нашей школе. Хотя мы не можем обсуждать отдельные кадровые вопросы из-за закона о конфиденциальности, пожалуйста, знайте, что все политики и процедуры соблюдаются, и мы связались со сторонами, участвующими в этом вопросе", – написала Альфонсо .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в штате Нью-Джерси 53-летняя учительница физкультуры подделала медицинскую справку, чтобы не носить маску в школе. Согласно распоряжению губернатора штата Фила Мерфи, в государственных, частных и приходских дошкольных, начальных и средних школах носить маски обязательно. Исключение возможно только в случае "документально подтвержденного заболевания или инвалидности". Когда учительнице не удалось получить такую справку от врача, она ее подделала.