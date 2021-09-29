Не хотела носить маску в школе: в США учительницу арестовали за подделку справки

В городке Вудбридж в штате Нью-Джерси учительница физкультуры подделала медицинскую справку. 53-летняя Гейл Хэдли пошла на преступление, чтобы не носить маску в школе.

Преподавательницу арестовали за подделку документов. Об этом сообщает New York Post.

53-летняя Гейл Хэдли работает в государственной начальной школе "Линн Крест" небольшого городка Вудбриджа в округе Мидлсекс.

В августе губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи издал распоряжение, согласно которому в государственных, частных и приходских дошкольных, начальных и средних школах штата ношение масок является обязательным. Не носить маску в школе можно только в случае "документально подтвержденного заболевания или инвалидности".

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По неизвестным сейчас причинам учительница с 22-летним стажем работы и зарплатой в почти $106 тыс. (чуть более 2 млн 816 тыс. грн в год по курсу на 29 сентября или около 235 тыс. грн в месяц) решила рискнуть карьерой – лишь бы не выполнять распоряжение губернатора.

В судебных протоколах отмечается, что сначала Хэдли отправила администраторам школы справку от своего врача – там говорилось, что ее нужно освободить от ношения маски. По словам администраторов, им не хватило информации об основаниях такого решения медика.

В первый день учебы директор школы получил от учительницы физкультуры новую справку. Там был уже "другой шрифт, кривой бланк и странные тени возле подписи". Врач, который написал первую справку, отрицает, что писал вторую. Он заявил – это не его медицинское заключение.

Учительницу арестовали по обвинению в распространении и фальсификации медицинских записей четвертой степени. Отстранена ли Хэдли от занятий, суперинтендант школьного округа Вудбридж Джозеф Массимино отказался говорить.

"Как бы мне ни хотелось обсудить этот вопрос с вами, нам запрещено делиться подробностями деликатных кадровых вопросов", – сказал Массимино.

Однако на сайте школы "Линн Крест" информация о классе Хэдли была удалена. С самой учительницей связаться для комментариев не удалось.

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