В США учительница уволилась из-за онлайн-обучения: дети даже не могут написать свое имя. Видео

Учительница начальной школы в городе Пеория, штат Иллинойс, уволилась из-за онлайн-формата обучения, на которое пришлось перейти во время пандемии коронавируса. Последней каплей для Марбет Шилл стало требование сдавать тест на COVID только в определенных лабораториях.

Как сообщает местное издание Peoria Journal Star, после увольнения учительница записала видео, где рассказала, почему решила уйти. Видео стало вирусным, поскольку ее поддержали множество бывших коллег (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Преподавательница второго класса Марбет Шилл внезапно уволилась из государственной школы Франклина в прошлую среду. После она записала и выложила на Facebook четырехминутный ролик об упадке духа и разочаровании в политике округа, которая, по ее словам, мешает учителям выполнять свою работу.

Видео дня

"Никогда за шесть лет работы во Франклине я не чувствовала такого низкого морального духа среди наших сотрудников" – говорит Шилл на видео.

По ее словам, даже когда дела идут тяжело, преподаватели стараются поддерживать дух товарищества – но не в этом году.

"В этом году нам говорят, что компьютеры могут выполнять нашу работу лучше, чем мы. Раздать, собрать и заставить 20 с лишним детей подключаться к различным обучающим платформам несколько раз в день – непростая задача, и она отнимает так много нашего драгоценного учебного времени" – пояснила учительница.

Шилл отметила, что уровень знаний ее учеников в этом году очень низкий.

"У меня есть ученики второго класса, которые не могут написать свое имя. Пожалуйста, расскажите мне, как компьютерная программа собирается это исправить" – сказала она.

Учительница разочарована. Шилл говорит, что больше не чувствует страсти к своей профессии, потому что теперь ее работа больше напоминает работу няни.

По словам Шилл, потеря знаний из-за онлайн-формата обучения во время COVID усугубила проблемы. Персонал разочарован и истощен, а их жалобы в адрес администрации остались без внимания.

Еще учителя госшкол обязаны сдавать тест на коронавирус каждую неделю. Последней каплей для учительницы стало требование использовать определенные лаборатории для сдачи теста вместо тех, где ей удобно.

Шилл решила снять видео, потому что перестала быть госслужащим округа и может свободно говорить о проблемах, важных для нее и ее бывших коллег, без каких-либо последствий.

"Все боятся, что они потеряют работу... И, честно говоря, меня трясло, когда я отправляла это видео" – сказала учительница.

По словам Джеффа Адкинса-Дутро, президента Федерации учителей Пеории, видео быстро стало вирусным, поскольку нашло отклик у сотрудников всех государственных школ города.

"Многие учителя так думают. Их становится все больше и больше", – сказал он.

Адкинс-Дутро сказал, что чувство подавленности и готовность бросить работу – не редкость среди учителей 150 государственных школ Пеории.

А вот в госшколах отказались комментировать эту историю, сославшись на свою политику не комментировать кадровые вопросы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что учителей Нью-Йорка попросили доносить на своих учеников за нарушение COVID-правил. Педагогам предлагают делать фото и заполнять специальные онлайн-формы. Это инициатива Объединенной федерации учителей (UFT) – профсоюза, в который входят большинство учителей государственных школ Нью-Йорка.