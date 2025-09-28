''Ампулка – она и в Африке ампулка'': украинцев рассмешили варианты, как в разных регионах называют стержень для ручки

Одна из пользователей социальной сети TikTok спросила у своих подписчиков, как в их регионе называют сменный стержень для шариковых ручек. Ее сообщение собрало более 2 тысяч просмотров и более 7 тысяч комментариев.

Самым распространенным вариантом ответа были "ампулка" и "паста". Также прозвучали такие, как "стержень", "запаска", "заряд".

По словам пользователей, "ампулкой" сменные стержни чаще всего называют в Харьковской, Луганской и Сумской областях, тогда как комментаторы из Донецкой, Киевской, Житомирской – пишут о словах "паста" или "стержень". Такие же названия, как "запаска", "заряд" и "шарік" больше встречаются среди пользователей из западных областей.

Большинство комментаторов пишут о том, что никогда не слышали другой вариант, кроме того, что знают они.

"Ампулка – она и в Африке ампулка", "Оно может называться как-то иначе, чем ампулка?", "Никогда не слышала, чтобы пасту называли ампулкой", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как будет скакалка на украинском? Неожиданные варианты заставят вас улыбнуться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!