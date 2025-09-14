Как будет скакалка на украинском языке? Неожиданные варианты заставят вас улыбнуться

Скакалка – это веревка, через которую прыгают во время выполнения физических упражнений. Однако не все украинцы знают, правильно ли так говорить на украинском, или все же это слово является калькой с русского языка.

Видео дня

На самом деле нет. Слово "скакалка" считается исконно украинским. Однако есть и другие интересные варианты. Подробнее о них читайте в материале OBOZ.UA

Если открыть любой словарь по украинскому языку, можно легко найти там значение слова "скакалка". Оно не является калькой или суржиком. Для описания процесса прыжка на украинском языке можно использовать множество слов: "стрибати", "скакати", "підскочити". А быстрого бегового коня часто называют "скакун".

Но сайт "Словотвір" предлагает несколько синонимов, которые являются не менее благозвучными и украинскими вариантами. Среди них, самыми интересными являются: плигавка, скаканка и стрибанка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "вопрос на засыпку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!