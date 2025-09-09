Как сказать на украинском ''вопрос на засыпку''?

Довольно часто бывает так, что известные выражения, которыми многие пользуются в ежедневных разговорах – являются калькой с русского. То есть, просто переведены.

Но это не всегда правильно, потому что в украинском языке значения слов могут нести совсем другой смысл. Например, перевести "вопрос на засыпку", как "питання на засипку" – ошибка, потому что засыпать можно разве что землей. Как же сказать на украинском правильно, читайте в материале OBOZ.UA

Языковед и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в социальной сети TikTok предлагает три варианта украинских соответствий.

"На украинском можно сказать:

Завальне запитання

Каверзне запитання

Підступне запитання", – говорит она.

