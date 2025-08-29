Как сказать на украинском ''стид'' и ''ветхий''? Вы будете удивлены

В украинском языке существует немало слов, которые считаются калькой с русского или суржиковым языком. О том, не все они действительно таковыми являются.

Как объясняет филолог и репетитор по украинскому языку Оксана Николаевна, с никнеймом litera.zno, большинство из этих слов языковеды называют псевдороссиянизмами – среди них и "ветхий" и "стид". Об этом она рассказала в видео на своей странице в TikTok.

"Такие слова, как "ветхий", "стид", "держати", "жарити", "плаття", "ждати", "голубий", "безоплатний", "надіятися" – украинские, и есть в словаре Гринченко", – говорит она.

Также филолог отмечает, что этих слов не стоит стесняться, их стоит говорить.

