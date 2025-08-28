Как писать ''змалечку'' на украинском – вместе или отдельно?

Несмотря на ежедневное общение на украинском языке, большинство из нас все равно допускают ошибки, как в письме, так и в устной речи. Потому что знания всегда можно совершенствовать, особенно знания родного языка.

В сети довольно часто можно встретить написание слова "змалечку" и вместе, и отдельно. Поэтому, о том, как все-таки правильно, читайте в материале OBOZ.UA

Согласно правилам правописания украинского языка, слова, образованные наречным способом, пишутся слитно.

Слово "змалечку" – это наречие, которое является ласкательной формой слова "змалу", и означает "с детства". Предлог "з" употребляется с родительным падежом, поэтому правильно "змалечку" (а не "з малечку").

