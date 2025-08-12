5 украинских слов, значение которых не всегда знают даже учителя украинского языка
Украинский язык имеет много интересных слов, которые сложно перевести на другой язык, потому что их смысл поймет только украинец. Однако есть и такие слова, значение которых не всегда известны даже учителям украинского языка.
Большинство этих слов забыты, из-за русификации, или же просто не популярны в быту. Но они действительно интересны и стоят возрождения в украинском языке. Пять таких слов в своем блоге называет музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер.
5 украинских слов, которые вы не знали
Навідліг – ударить со всего размаху
"Бывало у вас такое, что хочется влепить кого-то так, чтобы аж под ясные зори полететь пением звонким?", – спрашивает музыкант и добавляет, что это и есть "навідліг".
Поштувати – почтительно угощать.
По словам Рами Аль Шаера, это слово раньше звучало и у прозаика Григория Квитки-Основьяненко, и у писателей Ивана Карпенко-Карого и Ивана Нечуй-Левицкого, однако сейчас оно почему-то забыто.
Рогіз – это растение, которое большинство украинцев почему-то называет "камыш".
Гульвіса – колоритное слово, описывающее человека, ведущего себя легкомысленно и бьющего баклуши.
Обабіч – с обеих сторон (дороги, например).
