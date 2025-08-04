Это калька с русского: как правильно сказать на украинском ''оточуюче середовище''

Общаясь на украинском языке, украинцы довольно часто используют диалектизм и россиянизм. И если первое лишь подчеркивает разнообразие нашего языка, то второе стоит попробовать понемногу искоренять из своего лексикона.

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Одной из наиболее частых ошибок украинцев является использование словосочетания "оточуюче середовище". Но это калька с русского языка. А о том, как сказать правильно, читайте в материале OBOZ.UA

Как пишет сайт Мова – ДНК нации, наиболее подходящим вариантом этого словосочетания будет слово "довкілля".

А вот языковед Александр Авраменко в своем видео-уроке на YouTube предлагает еще два варианта:

Навколишнє середовище Довколишній світ

То есть, по словам филолога, можно использовать все три варианта, в зависимости от того, о чем идет речь.

"Хотя слово "оточуючий" можно найти в советских словарях, даже там оно подано с пометкой "редко употребляемое". А чтобы сказать правильно, используйте несколько вариантов: довкілля, навколишнє середовище, довколишній світ", – объясняет он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как говорить на украинском правильно: в пальто или в пальті? В эту языковую ловушку попадают почти все.

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