Как правильно – в пальто или в пальті? В эту языковую ловушку попадают почти все

Большинство слов иноязычного происхождения, которые используются в украинском языке – не склоняются. Однако есть несколько исключений.

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Слова-исключения являются частой ошибкой, которую делают многие украинцы. Например, о том, как правильно говорить "Я йду в пальто" или "Я йду в пальті", читайте в материале OBOZ.UA

Как пишет сайт Мова – ДНК нации, слово "пальто" является тем самым исключением, поэтому его нужно склонять. Это правило подтверждено в действующем правописании украинского языка за 2019 год.

В своем видео уроке языковед Александр Авраменко объясняет, что действующее правописание не позволяет склонять слова иноязычного происхождения, имеющие окончание "о", такие, как "авто", "метро", "кино".

"Но не все так просто, как нам бы хотелось", – говорит он и уточняет, что есть исключения: "пальто" и "ситро".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "шуруповерт". Правильный ответ вас удивит.

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