Как сказать на украинском ''шуруповерт'': правильный ответ вас удивит

Шуруповерт – один из самых популярных ручных инструментов. Он предназначен для закручивания и выкручивания шурупов, саморезов, винтов и других крепежных элементов.

Видео дня

Само слово "шуруповерт" является сочетанием немецкого "Schraube" (винт, шуруп) и украинского "вертіти" (крутить). Однако правильным ли является это название для украинского языка, читайте в материале OBOZ.UA

По словам Рами Аль Шаера, фронтмена группы Бульвары ЛУ и популяризатора украинского языка, слово "шуруповерт" не является естественным для нашего языка. По его мнению, технический украинский язык уже давно нуждается в редакции.

"Существует такое универсальное соответствие, как "електровикрутка"", – говорит он в своем видео на странице в социальной сети Instagram, а также добавляет, что слова "шурупокрут" и "гвинтокрут" являются более присущими для украинского языка, хотя официальным названием этого инструмента все еще остается "шуроповерт".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "изолента".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!