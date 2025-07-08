Как сказать на украинском ''изолента'': все проще, чем вы думали

Клейкая синяя лента, без которой не обходится ни один ремонт. Часто можно услышать слово "изолента" – но это калька с русского.

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В украинском языке же есть несколько интересных вариантов, но не все закреплены в словарях, то есть являются производными из диалектного языка. Как же правильно сказать на украинском, читайте в материале OBOZ.UA

Сайт Словообразование предлагает несколько вариантов, которые имеют свое логическое объяснение:

Липкострічка – липкая лента; Острумка – защитить от тока; Одгрімка – так раньше говорили "от" – "Од громовины", то есть та самая защита от тока.

Рами Аль Шаер, фронтмен группы Бульвари ЛУ и популяризатор украинского языка, на своей странице в Instagram также вспоминает о вариантах "острумка" и "одгрімка" и сожалеет, что они не являются официальными и закрепленными в словарях украинского языка. Однако называет и самый простой вариант, который точно запомнят все: "ізоляційна стрічка". Или же просто "ізострічка".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "утренник".

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