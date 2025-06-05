Как сказать на украинском ''утренник''? Варианты вас удивят

Праздники в детских садах много лет подряд все называли словом "утренник". И хотя большинство прекрасно понимает, что это калька с русского языка, как заменить на украинском, мало кто знает.

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Да, можно сказать просто "свято", или же идентифицировать, что именно дети празднуют: "Свято Весни", "Свято до дня мами". Но на самом деле в украинском языке есть свои замечательные варианты. Читайте о них в материале OBOZ.UA.

Если перевести это слово с помощью интернет-переводчика, то первым вариантом будет просто "ранок", однако надо же добавить праздничности, одним словом объяснить, что это не обычное буднее утро.

Рами Аль Шаер, фронтмен группы Бульвары ЛУ и популяризатор украинского языка, на своей странице в Instagram предложил отличные варианты:

Ранограй

Святранок

Вранішник

Ранковичок

А на сайте Словотвір также предлагаются такие альтернативные версии:

Святечко

Ранковик

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему на украинском нельзя приводити приклад и задавати питання: это типичная ошибка.

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