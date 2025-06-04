Почему нельзя на украинском ''приводити приклад'' и ''задавати питання'': это типичная ошибка

Из-за буквального перевода многих выражений из русского языка, в разговорном украинском часто встречаются типичные ошибки. Например, можно услышать такие предложения, как "треба приводити приклад" или "потрібно задавати питання".

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Но так говорить неправильно. Как же построить предложение, чтобы избежать типичных ошибок и кальки с русского, читайте в материале OBOZ.UA.

Как объясняет филолог Александр Авраменко, на украинском языке питання ставлять, а приклад – наводять.

По словам языковеда, "задавати" – это тоже украинское слово, но его надо использовать в других словосочетаниях. Например "задавати домашнє завдання". То же касается и слова "приводити". В украинском языке это слово стоит использовать тогда, когда речь идет о том, что кого-то куда-то привели, например "мама приводить дитину в садочок щоранку".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно писать на украинском: проєкт или проект.

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