Проєкт или проект: как правильно писать на украинском языке

Правописание, вступившее в действие в 2019 году, вернуло много правил, которые использовали в украинском языке годами ранее. Поэтому и сегодня часто возникают вопросы, как говорить правильно то или иное слово.

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Например, со словом "проєкт" (или "проект"?) дискуссии продолжаются и сейчас. Так как же все-таки писать на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

Как объясняет языковед Александр Авраменко, все слова иноязычного происхождения, которые имеют латинский корень "єкт" (ject), вроде "об'єкт", "суб'єкт" и "ін'єкція", пишутся через "є". А слово "проект" писали через букву "е" в течение 90 лет только из-за влияния русского языка.

"Слово "проект" писали через "е", потому что так было в русском языке, который играл первую скрипку в Советском Союзе", – объясняет филолог и добавляет, что действующее правописание вернуло традиционное и научно оправданное написание слова "проєкт", а также производных от него слов:

"проєкция"

"проєктор".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как на украинском говорить "выходной день". Правильный вариант вас удивит.

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