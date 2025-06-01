Никогда не говорите на украинском ''вихідний день'': правильный вариант вас удивит

Большинство украинцев, говоря о днях, которые свободны от работы или учебы, употребляют выражение "выходной день". Но, по словам языковедов, это является ошибкой.

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Существует две причины, почему так говорить неправильно: чрезмерное уточнение и калька с русского языка. Каким же вариантом следует заменить, читайте в материале OBOZ.UA.

Эксперты отмечают, что правильно говорить только слово "вихідний", а выражение "выходной день" с употреблением слова "день" является калькой с русского, потому что они говорят: "выходной день". Однако украинский язык имеет свои правила, и лучше придерживаться более естественных для нашего языка форм.

Что же касается чрезмерного уточнения, то это в своем видео в TikTok объяснила Оля Багний, автор и ведущая программы "Правильно українською". По ее словам, сам термин "вихідний" означает день, свободный от работы, поэтому добавление слова "день" является тавтологией.

"Одно из значений слова "выходной" – это нерабочий или праздничный день, поэтому, когда мы говорим "выходной день" – это все равно, что сказать: "нерабочий день день день", – уточняет эксперт.

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