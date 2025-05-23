Останній дзвоник чи останній дзвінок: как правильно называть праздник в школах Украины

Уже в следующую пятницу в большинстве украинских школ заканчивается учебный год и дети уходят на каникулы. Однако многие путают, как правильно называть этот праздник на украинском: "останній дзвоник" или "останній дзвінок".

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Языковеды с портала "Рух за мову" на своей странице в Facebook написали развернутое и доступное объяснение. Согласно ему – правильно все же говорить "останній дзвінок".

Как объясняют филологи, хотя эти существительные воспринимаются и как взаимозаменяемые, все же "дзвоник" – это название устройства, а "дзвінок" – означает сам процесс звона.

Например: "Чути кроки і срібний дзвінок ручного дзвоника" (И. Кочерга) или "Звуки пісні, мов дзвінок, тужливо лісом пронеслись" (И. Франко).

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