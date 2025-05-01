Когда последний звонок 2025 года в школах Украины: Киев, Харьков и Львов назвали даты

Учебный год в украинских школах продлится до 30 июня 2025 года. Зато последние звонки в учебных заведениях прозвучат значительно раньше. Так, в Киеве местные власти рекомендовали провести праздник 30 мая.

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Как сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, в период с 31 мая по 30 июня школы должны сосредоточиться на компенсаторных занятиях. А для учеников 11 классов предложат альтернативные модели обучения.

"После последних звонков, в период с 31 мая по 30 июня учебные заведения сосредоточатся на компенсаторных занятиях, помощи в преодолении образовательных потерь и разрывов, мероприятиях по социально-психологической адаптации для учеников 1–10-х классов. Также для них будут организованы летние курсы творческого развития тренинги по тактической медицине, безопасности жизнедеятельности, минной безопасности, кибербезопасности и другие активности, актуальные в сегодняшних условиях", – сказал Мондриевский.

По его словам, выдача документов об образовании состоится с учетом ситуации безопасности:

свидетельства о получении начального образования учащиеся получат со 2 по 6 июня;

базовой средней – с 11 по 14 июня;

полного общего среднего образования – с 18 по 21 июня.

Харьков

В харьковских школах преобладает дистанционное обучение, так что последние звонки состоятся онлайн также 30 мая. В тех учебных заведениях, где дети учатся оффлайн, проводить праздник в школьных дворах не будут. Как отметила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, все торжественные мероприятия, включая и выпускные, будут проходить в безопасных пространствах. По ее словам, в настоящее время в Харькове находится почти 60 тысяч детей школьного возраста, часть из которых учится в подземных школах.

Львов

Учебные заведения самостоятельно будут определять даты начала и окончания летних каникул. Однако для большинства учеников летний отдых начнется 1 июня. В некоторых школах учеба будет продолжаться до середины июня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Министерство образования и науки опровергло информацию о том, что у украинских школьников сократятся летние каникулы до двух месяцев. Образовательное ведомство заверило, что никаких подобных решений правительство не принимало.

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