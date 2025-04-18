МОН опровергло информацию о сокращении летних каникул: сколько будут отдыхать школьники

Министерство образования и науки (МОН) опровергло информацию о том, что у украинских школьников сократятся летние каникулы до двух месяцев. Образовательное ведомство заверило, что никаких подобных решений правительство не принимало.

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Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Согласно постановлению Кабинета Министров 2024/2025 учебный год проходит со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Однако даты, структуру учебного года, продолжительность каникул определяют школы самостоятельно. Образовательное ведомство подчеркнуло, что такая гибкость существует уже много лет.

"В социальных сетях и медиа распространяется ложная информация о якобы обязательном сокращении летних каникул в 2025 году. Министерство образования и науки Украины дает разъяснения и уверяет: никаких решений о сокращении каникул правительство не принимало — этот вопрос относится к компетенции школ. Дату, как и структуру учебного года школах. Это не новация: такая гибкость предусмотрена действующим законодательством уже много лет подряд, еще до полномасштабной войны", – говорится в сообщении МОН.

Педагогический совет каждой школы принимает решение о дате завершения обучения и возможных образовательных активах в июне. Он учитывает:

общий объем обучающей нагрузки;

безопасность в регионе;

индивидуальные потребности школьников;

готовность учителей.

МОН подчеркнуло, что правительство не обязывает проводить занятия до 30 июня. Ведь это крайний срок, до которого школы могут завершить образовательный процесс.

В июне учебные заведения могут проводить стандартное обучение или дополнительные консультации, образовательные экскурсии, летние пришкольные лагеря, проектная работа, индивидуальные занятия и т.д.

Такие меры предусмотрены для преодоления образовательных потерь, вызванных войной. В то же время соответствующее решение о целесообразности их проведения принимает педагогический совет.

"Министерство образования и науки Украины призывает всех проверять информацию в официальных источниках и доверять решениям педагогических советов учебных заведений, которые учитывают конкретные условия обучения, безопасность и образовательные потребности учеников и учениц", – подчеркнуло образовательное ведомство.

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