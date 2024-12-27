Сколько должны работать учителя во время каникул и как оплачивается их работа

Украинские учителя, согласно законодательству, могут быть привлечены во время каникул к педагогической и организационной работе в пределах времени, что не превышает их учебной нагрузки на этот период. В то же время педагоги, которые осуществляют индивидуальное обучение детей по медицинским показаниям, а также ассистентов учителей для выполнения другой организационно-педагогической работы во время каникул осуществляется в пределах количества часов учебной нагрузки, установленной при тарификации до их начала.

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Такие разъяснения дала Черкасская областная организация профсоюза работников образования и науки. Там отметили, что эти и другие вопросы работы в период каникул должны быть определены в Правилах внутреннего трудового распорядка, утвержденных в учебном заведении.

В частности, в документе должны быть прописаны границы привлечения педагогов к работе на период каникул. А также указано, что организация работы учителей осуществляется согласно плану в настоящее время.

В то же время, согласно разъяснению, часы работы педагога в период каникул табелируются в общем порядке. В связи с тем, что оплата труда осуществляется в соответствии с объемом погрузки, то в табеле указываются часы, которые имеет учитель по тарификации.

Работники, которые находятся на руководящих должностях в учебных заведениях, могут осуществлять преподавательскую деятельность, в том числе в кружках. Для них каникулы тоже рабочее время.

Согласно законодательству педагоги могут не работать во время каникул. Так, они имеют право использовать социальный отпуск, ведь он не относится к ежегодным и предоставляется в любое время календарного года, независимо от отработанного времени и даты достижения ребенком соответствующего возраста.

Кроме того, учителя могут использовать часть неиспользованного ежегодного основного отпуска, если коллективным договором учебного заведения предусмотрена такая возможность не в период летних каникул.

"Механизм оплаты работы педагогов в период каникул определен п. 71 Инструкции №102 от 15.04.1993 г. "О порядке начисления заработной платы работников образования", в которой указано, что за время работы в период каникул оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, которым разрешается вести преподавательскую работу или занятие с посетителями кружков в том же учреждении, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул", – говорится в разъяснении.

Так что, если учителя и другие работники привлекаются к работе во время каникул, они получают зарплату, согласно тарификации со всеми доплатами и надбавками. В частности, это касается доплат за проверку письменных работ, классного руководства, заведование учебным кабинетом и т.д.

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