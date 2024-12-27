'Оставьте в покое учитель, это не шкатулка!' Ликарчук сообщил о массовом буллинге педагогов, пока школьники на каникулах

Экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук указал на массовый буллинг учителей, с начала зимних каникул. По его словам, каждый день отдыха школьников педагоги вынуждены проходить семинары, обучение, вебинары и другие методические материалы.

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Таким мнением образовательный эксперт поделился в Facebook. По словам Ликарчука, цель таких мер состоит в отчетах и фотографиях. В то же, время педагоги напоминают шкатулки, куда пытаются "напичкать" какую-то информацию, как бумажки или фантики.

"В общеобразовательных заведениях с началом каникул начался массовый буллинг. Речь идет о методическом буллинге учителя. Когда каждый день т.н. каникул проводятся семинары, обучения, вебинары и другая методическая солянка, пользы которой абсолютно никакой. И цель которой одна единственная – отчеты и фотографии, чтобы оправдать функционирование методических курятников, в которых заседали, образно говоря, наседки, которые квохчут, квохчут и квохчут, пытаясь чему-то (как правило – неизвестно чему) научить учителя", – написал экс-чиновник.

"Учитель – не шкатулка, в которую чужой может напихать какую-то информацию, как бумажки или фантики. Учитель должен быть мотивирован повышать свой профессиональный уровень", – добавляет он.

Как отмечает Ликарчук, если учителя хотят чему-то учиться, они это сделают без методических инструкций, которые навязывают во время каникул.

Кроме того, педагоги достаточно эрудированы для того, чтобы оценить навязываемую им информацию. Экс-руководитель УЦОКО призвал оставить в покое учителей и сделать так, чтобы они захотели воспользоваться услугами методистов и других наставников.

"Господа методисты и другие учителя учителей. Оставьте в покое учителя. И сделайте так, чтобы он хотел воспользоваться вашими услугами. В противном случае – им грош цена на базаре в небольшом городке даже не в базарный день", – отметил Ликарчук.

В то же время, экс-чиновник обратил внимание на зарубежный опыт, на который мало кто обращает внимание, ведь там учителя во время каникул не ходят в школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук объяснил, что не столько с идеей отменить платные конкурсы для учителей.

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