'Пардон, при чем здесь педагогическая свобода?' Ликарчук объяснил, что не так с идеей отменить платные конкурсы для учителей

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук считает, что освобождение учителей от участия в различных конкурсах никак не влияет на их педагогическую свободу. По его словам, она формируется совсем из других составляющих, которых школьным преподавателям не хватает.

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Об этом Ликарчук написал в сообщении в Facebook. Он отметил, что свобода учителя – это когда педагог сам может решить, как обучать школьников, а не работать по системе оценивания, которую ему навязывают, ведь она лишь усложняет работу.

"Омбудсмену следовало требовать от МОН отмены этих систем оценивания. Ведь оценивание – составляющая образовательного процесса, а именно в процессе его осуществления учителю законодательно и делегировано право академической свободы", – пишет экс-чиновник.

Кроме того, по мнению Ликарчука, следует отменить привлечение учителей к организации и проведению школьных олимпиад по основам наук, ведь они в нынешнем варианте стали последствиями советской образовательной системы.

Также педагогическая свобода предполагает разгрузку учителей от планов, отчетов и другой документации. По словам экс-чиновника, проявлением заботы об учителях стало бы требование запретить оценивать их работу по результатам успеваемости выпускников на Национальном мультипредметном тесте, участии школьников в олимпиадах и конкурсах, количестве документов, которые необходимо готовить к сертификации или аттестации.

"А не стало бы обнаружением заботы об учителях требование омбудсмена запретить оценивать его работу по тому, как выпускники составили ВНО/НТМ; с участием его учеников в конкурсах в олимпиадах и занятые там места; по количеству документов, которые необходимо подготовить к сертификации/аттестации. Или освободить учителя от дежурств, сопровождения учащихся, организации питания в т.д", – отмечает Ликарчук.

Он подчеркивает, что каждый урок у каждого педагога неповторим, поэтому это не повод оценивать работу учителя, анализируя, как он это делает. Ведь, по словам экс-руководителя УЦОКО, нельзя, наблюдая за проведением одного или двух уроков, сделать вывод о работе школьного преподавателя людьми со стороны – экспертами. Ведь педагогическая свобода не состоит из оценки работы учителя по чужим рамкам.

Ликарчук объясняет, что педагогическая свобода – одна из самых больших проблем украинского образования. Но она не решится, если ключи к ней искать вдали от самой проблемы.

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