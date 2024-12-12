Заданий меньше, время то же: учителям в Украине станет легче пройти сертификацию

В Украине уменьшили количество заданий при прохождении учителями сертификации в 2025 году. В то же время все педагоги будут иметь такое же количество времени на тестирование – 180 минут.

Видео дня

Соответствующие изменения содержат Характеристики теста независимого тестирования профессиональных знаний и умений учителей соответствующих предметов, утвержденные Украинским центром оценивания качества образования. Общее количество заданий для педагогов начальных классов, украинского языка и литературы, а также математики уменьшено на 5.

Так, тесты для учителей начальных классов и украинского языка и литературы будут содержать по 85 заданий, математики – 70, а для преподавателей истории их количество будет уменьшено на 10, поэтому у них будет 80 заданий.

В 2023 году сертификационные тесты учителей математики и начальных классов уже были уменьшены на 15 и 10 тестовых заданий соответственно.

Напомним, в Украине будет распространена сертификация педагогов на учителей английского языка в 2025 году. Присоединиться к независимой оценке смогут 500 школьных преподавателей. Также в следующем году возможность пройти сертификацию получат 1500 педагогов начальных классов и 1000 украинского языка и литературы, математики, истории и гражданских дисциплин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, учителя каких предметов лучше всего прошли сертификацию в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!