Стало известно, учителя каких предметов лучше всего прошли сертификацию в 2024 году

1478 учителей успешно прошли сертификацию в 2024 году. Среди них лучше справились с заданиями педагоги истории и гражданских дисциплин – 297 работников образования из 462 зарегистрированных, преодолев пороговый балл в 103 необходимых.

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Об этом сообщает Государственная служба качества образования на официальном сайте. В общей сложности зарегистрировались для участия в сертификации 2983 учителей начальных классов, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин, а также математики.

Среди них успешно три этапа прошли:

651 учитель начальных классов (пороговый балл 120, зарегистрировались 1423);

380 украинского языка и литературы (пороговый балл 109, зарегистрировались 592);

297 истории и гражданских дисциплин, (пороговый балл 103, зарегистрировались 462);

150 математики, (пороговый балл 109, зарегистрировались 506).

Максимальное количество баллов по результатам изучения практического опыта работы получили 34 учителя начальных классов – 140, 9 педагогов истории и гражданских дисциплин, 7 преподавателей украинского языка и литературы и 5 математики – по 125 баллов.

Для тех учителей, которые успешно прошли сертификацию, предусматривается ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата. Присвоение следующей или подтверждение имеющейся высшей квалификационной категории в пределах дежурной/внеочередной аттестации педагогов. Участие в процедурах и мероприятиях, связанных с обеспечением качества образования и внедрением инноваций, педагогических новаций и технологий в системе образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только каждый третий учитель математики в Украине успешно прошел сертификацию-2024.

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