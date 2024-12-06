Только каждый третий учитель математики в Украине успешно прошел сертификацию-2024

Только 150 учителей математики из 423 зарегистрированных успешно прошли все три этапа сертификации. В этом году принять участие в оценке могли 1000 педагогов, поэтому меньше половины изъявили желание пройти эту процедуру.

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Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Сертификация предполагала внешнее независимое оценивание знаний и умений, самооценивание и экспертное оценивание.

Также проходили сертификацию учителя начальных классов, украинского языка и литературы, а также истории и гражданской дисциплины.

Из 1500 возможных педагогов начальных классов зарегистрировалось 1239, успешно прошел оценивание 651 участник.

Из 501 зарегистрированного учителя украинской филологии из тысячи возможных успешно прошли все три этапа 380 работников образования.

Из 462 педагогов, преподающих историю, успешно завершили сертификацию 297 участников.

Все учителя, которые прошли все три этапа, могут сформировать и загрузить Сертификат в личных кабинетах. Документ предусматривает прохождение очередной аттестации. Кроме того, сертифицированные педагоги могут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине впервые будет проведена сертификация учителей английского языка.

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